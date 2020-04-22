У Львові затримали патрульного, який вимагав хабара від водія

Сьогодні, 22 квітня, біля ринку «Добробут» затримали 32-річного інспектора патрульної поліції Львівщини, який напередодні вимагав і отримав від водія майже 12 000 грн хабара. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

Встановлено, що 16 квітня правоохоронець із напарником зупинили автівку через пошкоджене вітрове скло та водночас виявили, що у керманича немає водійського посвідчення.

«За версією слідства, незадовго один із патрульних почав пред’являти водію, що він нібито перебуває напідпитку, однак перевірки на стан сп’яніння не провів. При цьому почав вимагати у чоловіка 11 700 грн неправомірної вигоди. За ці кошти обіцяв не складати адмінпротокол за ст.130 КУпАП (керування транспортним засобом особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння)», – йдеться у повідомленні.

Водій погодився на умови поліцейського та віддав усі гроші, які мав. Решту суми зобов’язався передати наступного дня. Як заставу він залишив документи.

Патрульного затримали «на гарячому» під час отримання другої частини хабара. Йому інкримінують ч.3 ст.368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Санкція статті передбачає від 5 до 10 років ув’язнення, 3-річне позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскацію майна.

Наразі правоохоронці перевіряють причетність до хабарництва іншого патрульного, триває слідство.