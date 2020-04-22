У Львові в підвалі житлового будинку знайшли гранату

У середу, 22 квітня, у підвалі житлового будинку на вул. Петлюри, що у Залізничному районі Львова, виявли ручну гранату. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«сьогодні близько 11.30 год у підвалі житлового будинку виявили сучасну ручну гранату РГД-5 (без запалу). Боєприпас вилучили силами ГУ Національної поліції у Львівській області», – йдеться у повідомленні.

Львів’янам нагадують правила техніки безпеки під час виявлення вибухонебезпечних предметів. Так, у разі виявлення боєприпасів або предметів, за зовнішніми ознаками схожих на боєприпаси, необхідно: