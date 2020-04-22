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У Львові в підвалі житлового будинку знайшли гранату

Вероніка Рой

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У середу, 22 квітня, у підвалі житлового будинку на вул. Петлюри, що у Залізничному районі Львова, виявли ручну гранату. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

«сьогодні близько 11.30 год у підвалі житлового будинку виявили сучасну ручну гранату РГД-5 (без запалу). Боєприпас вилучили силами ГУ Національної поліції у Львівській області», – йдеться у повідомленні.

Львів’янам нагадують правила техніки безпеки під час виявлення вибухонебезпечних предметів. Так, у разі виявлення боєприпасів або предметів, за зовнішніми ознаками схожих на боєприпаси, необхідно:

  • негайно припинити всі роботи в районі виявлення вибухонебезпечних предметів (ВНП);
  • за можливістю, попередити про підозрілий предмет осіб, які знаходяться поруч;
  • позначити місце перебування предмета, а при можливості огородити його (для огорожі можна використовувати різні підручні матеріали: дошки, жердини, гілки, мотузки, шматки матерії тощо);
  • негайно повідомити про знахідку чергові служби МНС та МВС за номерами 101,102;
  • не палити, не користуватись запальничками, іншими джерелами відкритого вогню та предметами, що можуть його утворювати;
  • не торкатись підозрілого предмету;
  • у жодному разі не намагатися переміщувати вибуховий пристрій (підозрілий предмет) або змінювати його положення;
  • очікувати на безпечній відстані від місця знаходження ВНП або предмета, схожого на нього, представників органів місцевої влади, МНС, МВС, при цьому здійснюючи заходи щодо недопущення до небезпечної зони сторонніх людей;
  • категорично заборонено розбирати боєприпаси, кидати їх у вогонь або самостійно переносити чи транспортувати.

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