У Львові в підвалі житлового будинку знайшли гранату

У середу, 22 квітня, у підвалі житлового будинку на вул. Петлюри, що у Залізничному районі Львова, виявли ручну гранату. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.
«сьогодні близько 11.30 год у підвалі житлового будинку виявили сучасну ручну гранату РГД-5 (без запалу). Боєприпас вилучили силами ГУ Національної поліції у Львівській області», – йдеться у повідомленні.
Львів’янам нагадують правила техніки безпеки під час виявлення вибухонебезпечних предметів. Так, у разі виявлення боєприпасів або предметів, за зовнішніми ознаками схожих на боєприпаси, необхідно:
- негайно припинити всі роботи в районі виявлення вибухонебезпечних предметів (ВНП);
- за можливістю, попередити про підозрілий предмет осіб, які знаходяться поруч;
- позначити місце перебування предмета, а при можливості огородити його (для огорожі можна використовувати різні підручні матеріали: дошки, жердини, гілки, мотузки, шматки матерії тощо);
- негайно повідомити про знахідку чергові служби МНС та МВС за номерами 101,102;
- не палити, не користуватись запальничками, іншими джерелами відкритого вогню та предметами, що можуть його утворювати;
- не торкатись підозрілого предмету;
- у жодному разі не намагатися переміщувати вибуховий пристрій (підозрілий предмет) або змінювати його положення;
- очікувати на безпечній відстані від місця знаходження ВНП або предмета, схожого на нього, представників органів місцевої влади, МНС, МВС, при цьому здійснюючи заходи щодо недопущення до небезпечної зони сторонніх людей;
- категорично заборонено розбирати боєприпаси, кидати їх у вогонь або самостійно переносити чи транспортувати.
Вероніка Рой