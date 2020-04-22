ОСТАННІ НОВИНИ

У Дрогобичі місцевий мешканець обкрадав дачні будинки

Ольга Денисяка

|

Слідчі повідомили про підозру 25-річному зловмиснику, який обікрав два дачні будинки у Дрогобичі, що на Львівщині. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

21 квітня у Дрогобицький відділ поліції звернулись двоє мешканців райцентру. Вони розповіли про крадіжки з їх дачних будинків.

За словами заявників, з будинків викрали електроінструменти, інше майно та їх особисті речі.

Поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетний 25-річний житель Дрогобича, раніше судимий за крадіжки. До помешкань він потрапляв, пошкоджуючи вікна. У нього вилучили речові докази.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру у скоєнні крадіжки. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від трьох до шести років. Триває досудове розслідування та вирішується питання про обрання для нього запобіжного заходу.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Що чекатиме ринок новобудов після карантину
Омелян ШЕВЧУК
Що чекатиме ринок новобудов після карантину

В умовах сьогодення кожен бізнес отримує безліч питань, які турбують клієнтів, партнерів та інвесторів. Ринок нерухомост...

Зіновій Козицький: «Захист медпрацівників – це запорука перемоги епідемії»
Богдан КУШНІР
Зіновій Козицький: «Захист медпрацівників – це запорука перемоги епідемії»

16 квітня на потреби районних лікарень Львівщини благодійники передали майже 10 тисяч індивідуальних засобів захисту. ...

Транзит в обхід. Довкола Львова з’являться два транспортні кільця
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Транзит в обхід. Довкола Львова з’являться два транспортні кільця

Щоб розвантажити Львів від транзитного транспорту довкола міста, з’являться дві великі дороги. Перша з них передбачає по...

Великодні свята під час карантину. Як українцям пропонують святкувати Вербну неділю та Пасху?
Вероніка РОЙ
Великодні свята під час карантину. Як українцям пропонують святкувати Вербну неділю та Пасху?

12 квітня українці святкуватимуть Вербну неділю, а за тиждень, 19 квітня, – Великдень. Втім через пандемію коронавірусу ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...