У Дрогобичі місцевий мешканець обкрадав дачні будинки

Слідчі повідомили про підозру 25-річному зловмиснику, який обікрав два дачні будинки у Дрогобичі, що на Львівщині. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

21 квітня у Дрогобицький відділ поліції звернулись двоє мешканців райцентру. Вони розповіли про крадіжки з їх дачних будинків.

За словами заявників, з будинків викрали електроінструменти, інше майно та їх особисті речі.

Поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетний 25-річний житель Дрогобича, раніше судимий за крадіжки. До помешкань він потрапляв, пошкоджуючи вікна. У нього вилучили речові докази.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру у скоєнні крадіжки. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від трьох до шести років. Триває досудове розслідування та вирішується питання про обрання для нього запобіжного заходу.