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«Нова пошта» дарує маленьким пацієнтам лікарень розваги і створює гарний настрій

Омелян Шевчук

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Щодня до лікарень потрапляє безліч дітей.  Зараз, коли діють карантинні обмеження на відвідування маленьких пацієнтів батьками та рідними, їм особливо складно. «Нова пошта» вирішила покращити лікарняне дозвілля малюків  і робить їм приємні сюрпризи. Найближчим часом до дитячих відділень регіональних лікарень передадуть понад мільйон розмальовок з олівцями, браслетів, наклейок і казкових масок. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі компанії.

 

«Ми дуже хочемо надихнути дітей, що проходять стаціонарне лікування від різноманітних захворювань, на швидке одужання. Ми прагнемо відволікти їхню увагу від сірих лікарняних буднів і повернути на їхні обличчя усмішки. Гарний настрій – завжди кращі ліки! Дуже сподіваємося, що наші подарунки сприятимуть найшвидшому одужанню», – поділилася співзасновниця «Нової пошти» Інна Поперешнюк.

Ознайомитися з повним переліком лікарень, які отримають подарунки від «Нової пошти»,  можна на сторінці компанії у мережі Facebook.

Фото: Нова пошта

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