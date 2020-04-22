«Нова пошта» дарує маленьким пацієнтам лікарень розваги і створює гарний настрій

Щодня до лікарень потрапляє безліч дітей. Зараз, коли діють карантинні обмеження на відвідування маленьких пацієнтів батьками та рідними, їм особливо складно. «Нова пошта» вирішила покращити лікарняне дозвілля малюків і робить їм приємні сюрпризи. Найближчим часом до дитячих відділень регіональних лікарень передадуть понад мільйон розмальовок з олівцями, браслетів, наклейок і казкових масок. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі компанії.

«Ми дуже хочемо надихнути дітей, що проходять стаціонарне лікування від різноманітних захворювань, на швидке одужання. Ми прагнемо відволікти їхню увагу від сірих лікарняних буднів і повернути на їхні обличчя усмішки. Гарний настрій – завжди кращі ліки! Дуже сподіваємося, що наші подарунки сприятимуть найшвидшому одужанню», – поділилася співзасновниця «Нової пошти» Інна Поперешнюк.

Ознайомитися з повним переліком лікарень, які отримають подарунки від «Нової пошти», можна на сторінці компанії у мережі Facebook.

Фото: Нова пошта

℗