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На Яворівщині службовий пес допоміг зловити злодія

Ольга Денисяка

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У вівторок, 21 квітня, мешканець Київської області обікрав будинок в одному з сіл Яворівського району. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

52-річна мешканка Яворівського району повідомила поліції про крадіжку. Вона розповіла, що злодій пошкодив вікно, заліз у будинок і вкрав її особисті речі.

Правоохоронці негайно виїхали за вказаною адресою. Службовий пес взяв слід і невдовзі зловмисника затримали неподалік місця скоєння злочину.

Крадієм виявився 23-річний мешканець Київської області. У нього вилучили речові докази.

За фактом крадіжки відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання – позбавленя волі на термін від трьох до шести років. Проводиться досудове розслідування, невдовзі суд обере затриманому міру запобіжного заходу.

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