Львівські патрульні врятували чоловіка, у якого під час ДТП стався інсульт

У Львові патрульні врятували чоловіка, у якого під час ДТП стався інсульт. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Патрульні стали очевидцями ДТП на вулиці Мечникова у Львові. Автомобіль Skoda Octavia врізався у припаркований транспортний засіб Hyundai Santa Fe. Патрульні, підійшовши до водія, одразу зрозуміли, що йому погано: чоловік не реагував на звернення, у нього були ознаки інсульту.

«Раптом почалися судоми і з порожнини рота пішли кров’яні виділення. Інспектори негайно почали надавати домедичну допомогу. Вони витягнули 59-річного чоловіка з автомобіля, розмістили його в стабільне бокове положення. Під час судом контролювали його дихання та пульс. На місце події приїхали медики і госпіталізували його в лікарню швидкої допомоги», – розповідають патрульні.

На місці працював слідчий із дорожньо-транспортних пригод, поліцейські надали йому необхідну інформацію, а також отримали пояснення від іншого учасника автопригоди.