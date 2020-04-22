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Львів’янка, яка вбила 83-річного дідуся, отримала 7 років тюрми

Вероніка Рой

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Личаківський районний суд відправив за ґрати львів’янку, яка у стані алкогольного сп’яніння до смерті побила пенсіонерка. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

Конфлікт між 31-річною жінкою та пенсіонером стався ще 29 липня 2019 року на вулиці Генерала Тарнавського у Львові. Тієї ночі зловмисниця напідпитку двічі вдарила 83-річного чоловіка кулаком у обличчя, а після цього взяла до рук ніжку табуретки та добила потерпілого.

Її протиправні дії кваліфіковано за ч.2 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Обвинувальний акт до Личаківського районного суду м. Львова прокурори скерували наприкінці 2019 року, а вже у квітня цього року їй винесено вирок – 7 років позбавлення волі.

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