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Визначили банк, який розмістить облігацій на 300 мільйонів позики Львова

Андрій Котенський

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Переможцем конкурсу з відбору послуг з андеррайтингу для випуску облігацій внутрішньої місцевої позики Львова 2020 року став ПАТ АБ «Укргазбанк». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської мерії.

 

Як повідомили у департаменті фінансової політики ЛМР, 21 квітня відбувся конкурс з відбору послуг з андеррайтингу для випуску облігацій внутрішньої місцевої позики м. Львова у 2020 році серії «J» на суму 300 млн грн та серії «K» на суму 300 млн грн.

«Пропозиції, які подав ПАТ АБ «Укргазбанк», — це маржа в розмірі 2,5 відсотків річних за випуском облігацій та сума винагороди, у тому числі за витрати з розміщення та обслуговування облігацій на весь період обігу — 100 тис. грн.», — повідомили в департаменті фінансової політики ЛМР.

Нагадуємо, у вересні 2019 року була прийнята ухвала Львівської міської ради № 5429 «Про здійснення запозичення до міського бюджету м. Львова», згідно з якою передбачено здійснити внутрішнє запозичення до міського бюджету м. Львова у формі емісії облігацій місцевої позики на загальну суму 1 200,0 млн грн в два етапи. Перший етап відбувся у 2019 році на суму 300 млн грн для випуску облігацій серії «І». Другий етап був запланований у 2020 році на загальну суму 900 млн грн для випуску облігацій трьох серій.

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