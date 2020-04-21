В Україні стартує безкоштовний онлайн-фестиваль європейського кіно. Де дивитися?

У вівторок, 21 квітня, в Україні стартує перший онлайн-фестиваль європейського кіно 2020. Українці під час карантину мають змогу провести час із задоволенням, безкоштовно переглядаючи фільми фестивалю. Про це Львівському порталу організатори заходу.

Провести цей час із задоволенням та користю організатори пропонують із найкращими зразками європейського кіно – переглянути всі фільми можна безкоштовно та без реєстрації на сайті фестивалю.

У програмі представлені 8 кінохітів – тріумфаторів світових фестивалів. Всі вони демонструють розмаїття Європи та її громадян.

Іспанська комедія «Чемпіони» Хав’єра Фессера отримала на батьківщині 11 номінацій на національну премію «Гоя». Головний герой стрічки – засуджений до громадських робіт тренер з баскетболу, який отримує завдання зробити чемпіонів із команди людей з ментальними порушеннями. Фільм також доступний для перегляду людям з порушенням зору, для цього необхідно обрати відповідну аудіодоріжку в плеєрі на сайті.

Польська мелодрама «Холодна війна» Павла Павліковського – найкращий фільм 2018 року за версією Європейської кіноакадемії, триразовий номінант премії «Оскар». В основі сюжету – пристрасна історія кохання між двома людьми різного походження й темпераменту, які абсолютно несумісні, та все ж тягнуться одне до одного. Події стрічки розгортаються на тлі холодної війни 1950-х років у Польщі, Берліні, Югославії та Парижі. Світова прем’єра «Холодної війни» відбулася на Каннському кінофестивалі, де фільм був відзначений премією за найкращу режисуру.

Драма «У моїй кімнаті» – нова робота від лауреата Срібного ведмедя Берлінале Ульріха Кьолера. Головний герой стрічки – фрілансер, у якого мало грошей, але багато вільного часу. Одного разу він прокидається і розуміє, що людство зникло з лиця землі. Прем’єра фільму пройшла в рамках програми «Особливий погляд» Каннського кінофестивалю.

Науково-фантастична драма «Малюк Джо» – стрічка режисерки Джессіки Гауснер, знята у найкращих традиціях серіалу «Чорне дзеркало». Вона розповідає про корпорацію, що займається виведенням нових видів рослин. Головні ролі виконали Бен Вішоу та Емілі Бічем, яка була відзначена премією Каннського кінофестивалю за найкращу жіночу роль.

Ретро-мелодрама «Франц» Франсуа Озона – рімейк «Недоспіваної колискової» Ернста Любича, антивоєнного фільму початку 1930-х. Події стрічки дворазового номінанта Канн відбуваються після закінчення Першої світової. Німкеня щодня приходить на могилу свого нареченого, який загинув на війні. Одного разу вона бачить француза, який теж приніс квіти на могилу її коханого.

Історична драма «Анджело», події якої розгортаються у Відні початку XVIII століття, присвячена долі африканського хлопчика-раба. Він потрапляє під опіку графині: вона вирішує хрестити його і дати освіту. Одну з головних ролей у фільмі виконала зірка італійського кіно Альба Рорвахер («Щасливий Лазар», «Ідеальні незнайомці»).

Трагікомічне роуд-муві «Король бельгійців» відправляє у подорож короля Бельгії. Йому доведеться повертатись із Туреччини додому сушею через усі балканські кордони. Стрічка відзначена Гран-прі Одеського міжнародного кінофестивалю та претендувала на звання найкращої комедії за версією Європейської кіноакадемії.

Є у програмі сучасна класика – трагікомедія «Велика краса» Паоло Соррентіно, стрічка-лауреат премій «Оскар» та «Золотий глобус» за найкращий міжнародний фільм. Фільм є освідченням у коханні до Рима; його головний герой, апатичний і розчарований 65-річний письменник і журналіст, спостерігає за світським життям в розкішній атмосфері римського літа.

Триватиме онлайн-фестиваль до 27 квітня.