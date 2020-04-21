У Львові «Опель» на швидкості зніс дві опори

У ніч на понеділок, 21 квітня, у Львові водій автомобіля «Опель» на великій швидкості перетнув смугу зустрічного руху та збив металеву та бетонну опори. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Водія автомобіля забрала швидка медична допомога.

«В ніч з неділі на понеділок, автомобіль «Опель» на великій швидкості, перелетівши смугу зустрічного руху, збив дві опори – металеву та бетонну. Водія забрала карета швидкої допомоги, його особу встановлено поліцією. Камери відеоспостереження зафіксували момент перельоту на зустрічну смугу, матеріали надано правоохоронцям. Управління безпеки міста та ЛКП «Львівсвітло» будуть вимагати відшкодування витрат, відповідно до пошкоджень.Водіям вкотре нагадуємо – дотримуйтесь правил дорожнього руху!», – зазначив начальник управління безпеки міста Юрій Діль.

Фото: ЛМР