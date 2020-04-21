Під час карантину на Левандівці троє львів’ян влаштували алковечірку

Правоохоронці виявили трьох львів’ян, які під час карантину розпивали алкоголь на зупинці громадського транспорту. Під час затримання один із них чинив опір. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Порушників правопорядку виявили сьогодні, 21 квітня, близько 04:00 год. ночі. Троє хлопців розпивали спиртні напої на зупинці громадського транспорту на вул. Суботівській, що на Левандівці.

«Правоохоронці представились, провели з ними роз’яснювальну бесіду та попередили про неприпустимість порушення закону. При цьому один із чоловіків поводився агресивно, не звертав увагу на зауваження та чинив опір поліцейським. Громадянина доставили до Залізничного відділу поліції – ним виявився 23-річний львів’янин», – йдеться у повідомленні.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.342 ККУ (опір працівнику правоохоронного органу). Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк до чотирьох років або позбавлення волі на строк до двох років.

Окрім того, на зловмисника та двох його товаришів, 25-річних мешканців Львова, також склали адмінпротоколи за ч.1 ст.178 (розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п’яному вигляді) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – штраф від 1 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.