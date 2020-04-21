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На Львівщині поменшало корів та свиней

Андрій Котенський

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Обсяг сільськогосподарського виробництва у Львівській області у січні-березні 2020 року порівняно з січнем-березнем 2019 року зменшився на 3,2%. Такі цифри пов’язані із зменшенням поголів’я свиней та корів. Про це Львівському порталу повідомили у головному управлінні статистики у Львівській області.

 

У господарствах усіх категорій порівняно з січнем-березнем 2019 року скоротилось виробництво м’яса (реалізація на забій сільськогосподарських тварин у живій масі) на 7,4%, молока – на 1,3% та яєць – на 1,6%.

Відносно 1 квітня 2019 року збільшилась кількість птиці свійської на 1,9%,

Водночас зменшилась кількість корів на 9,5% та свиней  – на 20,6%.

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