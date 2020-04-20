Вночі у центрі Львова влаштували бійку

У неділю, 19 квітня, близько опівночі у Львові біля торгового центру на вулиці Під Дубом сталась бійка. Один з учасників отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Так, близько опівночі, чергова частина патрульної поліції побачила на відео з камер спостереження бійку біля торгового центру на вулиці Під Дубом. Інформацію передали екіпажу, який був неподалік.

«За лічені секунди поліцейські були на місці. Ще до їхнього приїзду бійку припинив перехожий. Патрульні надали домедичну допомогу потерпілому, адже він стікав кров’ю. Вони наклали бандаж на руку та тампонували скальповану травму голови», – йдеться в повідомленні.

Патрульні надали домедичну допомогу потерпілому у бійці Патрульні надали домедичну допомогу побитому чоловіковіВчора, близько опівночі, чергова частина управління патрульної поліції побачила на відео з камер спостереження бійку біля торгового центру на вулиці Під Дубом. Інформацію передали екіпажу, який був неподалік.За лічені секунди поліцейські були на місці. Ще до їхнього приїзду бійку припинив перехожий. Патрульні Юрій Лещак та Євген Шевців одразу почали надавати домедичну допомогу потерпілому, адже він стікав кров'ю. Вони наклали бандаж на руку та тампонували скальповану травму голови. Інспектори викликали швидку, яка забрала чоловіка до медзакладу.Потерпілий лише назвав своє ім'я та прізвище, а також те, що він львів'янин.Патрульний Олександр Савицький, тим часом, вгамовував учасників конфлікту і безпосередньо того, хто зі слів очевидця, наносив тілесні ушкодження. 29-річного чоловіка відвезли у відділ поліції для встановлення обставин.Дякуємо поліцейським за службу та небайдужому перехожому, який відреагував на бійку та припинив її! Gepostet von Патрульна поліція Львівської області am Montag, 20. April 2020

Згодом інспектори викликали швидку, яка забрала чоловіка до медзакладу.

Тим часом поліцейський вгамовував учасників конфлікту і безпосередньо того, хто зі слів очевидця, побив потерпілого. 29-річного чоловіка відвезли у відділ поліції для встановлення обставин.