У Жидачівському районі чоловік зарубав гостя під час застілля на Великдень

На Жидачівщині під час розпивання алкоголю місцевий мешканець вдарив сокирою свого гостя. Внаслідок отриманих травм 54-річний чоловік помер. Інцидент трапився у неділю, 19 квітня. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Правоохоронці встановили, що 19 квітня загиблий пішов у гості до свого односельчанина. Під час розпивання спиртного між чоловіками виник конфлікт. У ході сварки 52-річний господар вдарив гостя сокирою по голові. Потерпілий помер від отриманих травм.

Слідчі повідомили затриманому про підозру в умисному вбивстві. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін до п’ятнадцяти років.

Наразі триває досудове розслідування.