ОСТАННІ НОВИНИ

У Жидачівському районі чоловік зарубав гостя під час застілля на Великдень

Ольга Денисяка

|

На Жидачівщині під час розпивання алкоголю місцевий мешканець вдарив сокирою свого гостя. Внаслідок отриманих травм 54-річний чоловік помер. Інцидент трапився у неділю, 19 квітня. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Правоохоронці встановили, що 19 квітня загиблий пішов у гості до свого односельчанина. Під час розпивання спиртного між чоловіками виник конфлікт. У ході сварки 52-річний господар вдарив гостя сокирою по голові. Потерпілий помер від отриманих травм.

Слідчі повідомили затриманому про підозру в умисному вбивстві. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін до п’ятнадцяти років.

Наразі триває досудове розслідування.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Що чекатиме ринок новобудов після карантину
Омелян ШЕВЧУК
Що чекатиме ринок новобудов після карантину

В умовах сьогодення кожен бізнес отримує безліч питань, які турбують клієнтів, партнерів та інвесторів. Ринок нерухомост...

Зіновій Козицький: «Захист медпрацівників – це запорука перемоги епідемії»
Богдан КУШНІР
Зіновій Козицький: «Захист медпрацівників – це запорука перемоги епідемії»

16 квітня на потреби районних лікарень Львівщини благодійники передали майже 10 тисяч індивідуальних засобів захисту. ...

Транзит в обхід. Довкола Львова з’являться два транспортні кільця
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Транзит в обхід. Довкола Львова з’являться два транспортні кільця

Щоб розвантажити Львів від транзитного транспорту довкола міста, з’являться дві великі дороги. Перша з них передбачає по...

Великодні свята під час карантину. Як українцям пропонують святкувати Вербну неділю та Пасху?
Вероніка РОЙ
Великодні свята під час карантину. Як українцям пропонують святкувати Вербну неділю та Пасху?

12 квітня українці святкуватимуть Вербну неділю, а за тиждень, 19 квітня, – Великдень. Втім через пандемію коронавірусу ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...