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У Мін'юсті запропонували альтернативу обмеженню волі засуджених

Ольга Денисяка

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Міністерство юстиції у рамках в’язничної реформи в Україні хоче запровадити новий різновид покарання – так званий пробаційний нагляд. Про це у повідомив міністр юстиції Денис Малюська, передає hromadske.

 

«Ми запроваджуємо цілком новий різновид покарання – пробаційний нагляд. Пробаційний нагляд – це коли людина замість того, щоб потрапити у в’язницю, потрапляє під контроль органу пробації», – розповів він.

За словами міністра, засуджений нестиме певні обов’язки, наприклад, влаштуватися на роботу, пройти лікування чи навчання. Іноді за його пересуванням слідкуватиме електронний моніторинг.

Він переконує, що люди, які проходять пробацію, вже зараз практично не вчиняють нових злочинів: 98%  них нормально ресоціалізуються.

Крім того, хочуть розширити сферу громадських робіт як різновид покарання.

«Вчинив злочин – відпрацюй. Звичайно, йтиметься не про тяжкі злочини, а про дрібні злочини, де людину відправляти у місця позбавлення волі немає жодного сенсу», – пояснив Малюська.

За словами очільника Мін’юсту, громадські роботи будуть застосовуватися як основний, так і додатковий різновид покарання, до прикладу, разом із пробаційним наглядом.

Довідково:

Пробація – це система наглядових та соціально-виховних заходів, що застосовуються за рішенням суду та відповідно до закону до засуджених, виконання певних видів кримінальних покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, та забезпечення суду інформацією, що характеризує обвинуваченого.

З метою створення повноцінної системи пробації в Україні у 2018 році створили єдину Державну установу «Центр пробації» з підпорядкуванням їй уповноважених органів з питань пробації.

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