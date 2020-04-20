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На Радехівщині 8-річний хлопчик грався розпалювачем вогню і підпалив себе

Соломія Головіна

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У Радехівську центральну районну лікарню з опіками I-II ступеня госпіталізували дитину, яка гралася розпалювачем  вогню, випадково підпаливши на собі одяг. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Радехівського районного відділу ДСНС Львівщини.

 

Зазначається, що рятувальникам про інцидент повідомили 18 квітня. Дитина зі с. Сабанівка Радехівського району потрапила у лікарню з опіками спини, лівого плеча та грудної клітки.

«Граючись, дитина облила себе розпалювачем, потім при спробі підпалити сторонній предмет загорівся одяг на ній», – наголошується у інформації.

У пресслужбі ГУ ДСНС Львівщини уточнили, що постраждалий хлопчик 2012 року народження, навчається у другому класі.

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