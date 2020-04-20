На Львівщині влаштували погоню за водієм, який травмував двох поліцейських

На Львівщині 22-річний водій «БМВ», у якого правоохоронці під час перевірки документів запідозрили алкогольне сп’яніння, втікаючи, протаранив автомобіль патрульних та травмував двох поліцейських. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції у Львівській області.

Зазначається, що 20 квітня близько 4:30 год. правоохоронці зупинили автомобіль «БМВ» іноземної реєстрації, водій якого порушив вимоги Правил дорожнього руху.

Під час перевірки документів правоохоронці запідозрили, що водій автомобіля, 22-річний мешканець Старосамбірського району, перебуває у стані алкогольного сп’яніння та запропонували йому пройти огляд на наявність алкоголю у крові.

Водій відмовився від тестування, увімкнув задню передачу, та, протаранивши патрульний автомобіль «Шкода», втік з місця події. При цьому він травмував двох поліцейських.

Правоохоронці почали переслідуванння «БМВ», який рухався у напрямку Самбора та повідомили про подію у чергову частину Мостиського відділення поліції. На неодноразові вимоги зупинитися водій не реагував, тоді поліцейські здійснили кілька пострілів з табельної зброї, пошкодивши колеса машини. Незважаючи на це, водій продовжив втечу.

«Тим часом диспетчери Ситуаційного центру Головного управління поліції Львівщини скерували на маршрут переслідування групи реагування патрульної поліції Самбірського відділу поліції, тож спільними зусиллями правоохоронці зупинили «БМВ» у місті Самбір», – інформують у поліції.

Водія затримано, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) ККУ. Санкція статті передбачає до 5 років позбавленням волі.

Досудове розслідування триває. Травмованим правоохоронцям медики надали допомогу та відпустили додому.