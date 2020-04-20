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На Яворівщині вогнеборцям знову довелося гасити сміттєзвалище

Соломія Головіна

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Поблизу с. Терновиця Яворівського району знову спалахнула пожежа на території полігону твердих побутових відходів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області.

 

Інформація про займання надійшла рятувальникам 20 квітня о 6:36 год. На території полігону горить сміття окремими осередками на площі близько 600 м кв.

Пожежу локалізовано близько 11 год., а вже близько 12 год. повністю ліквідовано.

Як повідомляв Львівський портал, два тижні тому вогнеборцям вже доводилося ліквідовувати пожежу на сміттєзвалищі поблизу с. Терновиця Яворівського району. Вогонь охопив суху траву на площі 100 000 кв м. та сміття на площі 18 000 кв м. Пожежу гасили два дні.

Фото: Facebook/Андрій Шумський

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