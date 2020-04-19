Патрульні розшукали водія, який напідпитку вчинив ДТП у Львові та втік

У Львові патрульні розшукали водія, який, перебуваючи у нетверезому стані, вчинив ДТП на вулиці Широкій та втік з місця аварії. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Інформацію про аварію на вулиці Широкій патрульні отримали близької 3-ї години ночі 19 квітня. Зі слів заявника, водій автомобіля Chevrolet Aveo виїхав на зустрічну смугу та здійснив зіткнення з його автомобілем Volkswagen Passat. Винуватець аварії з місця події поїхав в напрямку Білогорщі.

«Інспектори вирішили обслідувати район. На вулиці Роксоляни копи виявили автомобіль Chevrolet з пошкодженнями характерними для згаданої дорожньо-транспортної пригоди. Неподалік транспортного засобу перебував підозрілий чоловік. Під час розмови він підтвердив, що є власником цього автомобіля і нещодавно його припаркував», – йдеться у повідомленні патрульних.

31-річному львів’янину, який здійснив ДТП та поїхав з місця події, патрульні запропонували пройти тест на стан алкогольного сп’яніння. Водій в присутності двох свідків відмовився.

На керманича поліцейські склали ряд адміністративних матеріалів, а саме: за залишення місця дорожньо-транспортної пригоди, за порушення Правил дорожнього руху, що призвели до ДТП та за керування транспортним засобом в стані сп’яніння.

Загалом за ніч патрульні Львівщини виявили 4 водіїв, що керували автівками з ознаками алкогольного або наркотичного сп’яніння.