ОСТАННІ НОВИНИ

Патрульні розшукали водія, який напідпитку вчинив ДТП у Львові та втік

Вероніка Рой

|

У Львові патрульні розшукали водія, який, перебуваючи у нетверезому стані, вчинив ДТП на вулиці Широкій та втік з місця аварії. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

 

Інформацію про аварію на вулиці Широкій патрульні отримали близької 3-ї години ночі 19 квітня. Зі слів заявника, водій автомобіля Chevrolet Aveo виїхав на зустрічну смугу та здійснив зіткнення з його автомобілем Volkswagen Passat. Винуватець аварії з місця події поїхав в напрямку Білогорщі.

«Інспектори вирішили обслідувати район. На вулиці Роксоляни копи виявили автомобіль Chevrolet з пошкодженнями характерними для згаданої дорожньо-транспортної пригоди. Неподалік транспортного засобу перебував підозрілий чоловік. Під час розмови він підтвердив, що є власником цього автомобіля і нещодавно його припаркував», – йдеться у повідомленні патрульних.

31-річному львів’янину, який здійснив ДТП та поїхав з місця події, патрульні запропонували пройти тест на стан алкогольного сп’яніння. Водій в присутності двох свідків відмовився.

На керманича поліцейські склали ряд адміністративних матеріалів, а саме: за залишення місця дорожньо-транспортної пригоди, за порушення Правил дорожнього руху, що призвели до ДТП та за керування транспортним засобом в стані сп’яніння.

Загалом за ніч патрульні Львівщини виявили 4 водіїв, що керували автівками з ознаками алкогольного або наркотичного сп’яніння.

 

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Зіновій Козицький: «Захист медпрацівників – це запорука перемоги епідемії»
Богдан КУШНІР
Зіновій Козицький: «Захист медпрацівників – це запорука перемоги епідемії»

16 квітня на потреби районних лікарень Львівщини благодійники передали майже 10 тисяч індивідуальних засобів захисту. ...

Транзит в обхід. Довкола Львова з’являться два транспортні кільця
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Транзит в обхід. Довкола Львова з’являться два транспортні кільця

Щоб розвантажити Львів від транзитного транспорту довкола міста, з’являться дві великі дороги. Перша з них передбачає по...

Великодні свята під час карантину. Як українцям пропонують святкувати Вербну неділю та Пасху?
Вероніка РОЙ
Великодні свята під час карантину. Як українцям пропонують святкувати Вербну неділю та Пасху?

12 квітня українці святкуватимуть Вербну неділю, а за тиждень, 19 квітня, – Великдень. Втім через пандемію коронавірусу ...

Уляна Супрун: «Сподіваюсь, що Україна матиме план, а не просто дозволить усім вийти з карантину»
Наталя ДУЛЯБА
Уляна Супрун: «Сподіваюсь, що Україна матиме план, а не просто дозволить усім вийти з карантину»

Колишня міністрка охорони здоров’я Уляна Супрун після своєї відставки не повернулася в США, де народилася і прожила біль...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...