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Окупанти на Донбасі продовжують обстрілювати українських військових

Наталя Дуляба

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Протягом минулої доби, 17 квітня, збройні формування Російської Федерації знову порушували режим припинення вогню і п’ять разів обстріляли українські позиції на Донбасі. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

 

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» окупанти відкривали вогонь по українських позиціях поблизу Опитного і Старогнатівки.

Ще чотири міни противник випустив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», зокрема поруч із населеним пунктом Південне.

Протягом 17 квітня ворог відкривав вогонь із мінометів калібру 120 мм, які за Мінськими домовленостями повинні знаходитись в районах відведення, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Втрат серед українських військовослужбовців немає.

«Минулої доби наші захисники активно діяли в обороні та дали ворожим підрозділам рішучу відсіч. Злочинні спроби збройних формувань РФ будь-яким чином загострити ситуацію в районі проведення ООС й надалі будуть оперативно та жорстко припинятися сил за допомогою штатного озброєння. За попередніми даними розвідки, 17 квітня українські військовослужбовці поранили щонайменше двох російських найманців», – кажуть у штабі ООС.

Із початку доби 18 квітня російсько-окупаційні війська на Донбасі активності не проявляли. Втрат серед захисників України немає.

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