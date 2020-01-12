Без медикаментів, у холоді і зі щурами: як живуть засуджені у лікарні львівського СІЗО

Представники Офісу Омбудсмана України проінспектували Львівську багатопрофільну лікарню №19 філії ДУ «Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України» у Львівській області. Цей медзаклад розвашований на території львівського СІЗО. Під час моніторингу експерти виявили низку суттєвих порушень щодо поводження із засудженими. Про це йдеться на офіційній сторінці Офісу Омбудсмана у Facebook, передає Львівський портал.

«Приміщення лікарні практично не опалюється, температура повітря в приміщеннях становить 11-15 градусів. Камери-палати є старі і занедбані, на стінах – пліснява, вони потребують проведення ремонту з заміною санітарно-технічного обладнання та електромережі. Хворі сплять на старих металевих ліжках, тонких, подертих матрацах та подушках, постільна білизна зношена, у деяких хворих взагалі відсутня», – йдеться у повідомленні.

Також під час перевірки медзакладу встановили факти порушення права засуджених на охорону здоров’я та медичну допомогу:

в лікарні відсутні препарати для проведення загальної анестезії, відсутні голки, за допомогою яких проводиться епідуральна анестезія. Це робить неможливим проведення оперативного лікування;

відсутні препарати для лікування захворювань шлунково-кишкового тракту;

відсутні наркотичні знеболюючі засоби, що були вкрай необхідними для п’ятьох засуджених, хворих на онкологічні захворювання, які страждали від больового синдрому в 2019 році;

хворим на онкологічні захворювання взагалі не проводять комп’ютерну томографію та магнітно-резонансну томографію, що ускладнює діагностику та динамічне спостереження за їхнім станом.

«Також у медзакладі не проводять належним чином дератизаційні заходи, про що свідчить зграя щурів на території», – додають в Офісі Омбудсмана.

Результати перевірки лікарні скерують у Мін’юст, який має виправити всі виявлені порушення й забезпечити належне утримання й лікування засуджених.