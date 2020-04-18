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ЛКП «Лев» шукає нову домівку для п’ятьох собачок

Вероніка Рой

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Львів’ян просять допомогти прилаштувати п’ять собачок, які шукають домівки, а на даний момент перебувають в ЛКП «Лев». Про це комунальне підприємство повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

 

«Залишайтесь під час карантину вдома. Тільки не відпускайте своїх маленьких друзів на самовигул. Ходіть на прогулянки разом, це корисно. Якщо ж друга у вас досі немає, приходьте до нас, допоможемо. У нас котики і собачки чекають на своїх людей. З усіма можна ознайомитися на сайті. А це наші новенькі. Комусь з них не сиділося вдома, а дехто дому ще ніколи і не мав. Знайомтесь!», – йдеться у повідомленні.

Отож, нову домівку шукають:

ДЖИНА, 3 роки. Місце відлову: вул. В. Великого. Соціалізована і привітна, ніби все життя жила з людиною.

КЛАЙД, 4 роки. Місце відлову: вул. Стрийська (іподром). Великий, могутній хлопець. Потрапивши до в ЛКП «Лев», розхвилювався, як дитина.

КІТТІ, 1 рік. Місце відлову: вул. Довженка. Мила, домашня собачка. Вміє спілкуватися з людьми і гуляти на повідку.

МАТЕО, 3 роки. Місце відлову: вул. Миколайчука. Хороший, діловий хлопчик. Цікавиться всім, що відбувається навколо нього.

АМА, 2 роки. Місце відлову: вул. Городоцька. Добра, вихована, розумна собачка. Дуже нехуденька дама.

Зазначимо,  ЛКП «Лев» працює без вихідних з 8:00 до 20:00. Знаходиться комунальне підприємство у Львові на вулиці Промисловій, 56.

Фото: Ірина Шелест

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