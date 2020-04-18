Епіфаній розповів, як освятити паски вдома

Великодні паски можна освятити вдома. Для цього потрібно після звершення богослужінь покропити паску освяченою на Водохреще водою. Про це повідомив предстоятель Православної церкви України Епіфаній в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Якщо людина не має змоги, а це особливо люди похилого віку, які повинні перебувати в цей час вдома, щоб не наражати себе на небезпеку, після звершення богослужінь у храмах і, долучившись до них по телевізору, чи через інші засоби, фейсбук, ютуб і так далі, мають можливість самостійно взяти освячену на Йордан воду і покропити нею паску, чи ті приношення, які ми приносимо зазвичай до храму в цей час», – сказав Епіфаній.

Він закликав вірян не брати безпосередньої участі в богослужіннях, не приходити масово на освячення пасок, а долучатися до богослужінь онлайн.

Християни східних обрядів святкуватимуть Великдень 19 квітня. Служби Божі з цього приводу починаються ще звечора 18 квітня.

Зазначимо, що у зв’язку із карантином і ПЦУ, і УГКЦ закликали українців залишатися вдома і дивитися онлайн-трансляції святкових богослужінь.

Однак якщо хтось захоче прийти до церкви, то потрапити всередину він не зможе, натомість доведеться стояти на вулиці і при цьому дотримуватись відстані 2 м одне від одного. За цим, а також за тим, аби біля храмів не було масового скупчення людей, стежитиме поліція. Всі деталі щодо того, як Україна святкуватиме Великдень в умовах карантину, читайте за цим посиланням.

З графіком онлайн-богослужінь можна ознайомитися ТУТ.