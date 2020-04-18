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Епіфаній розповів, як освятити паски вдома

Вероніка Рой

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Великодні паски можна освятити вдома. Для цього потрібно після звершення богослужінь покропити паску освяченою на Водохреще водою. Про це повідомив предстоятель Православної церкви України Епіфаній в інтерв’ю Радіо Свобода.

 

«Якщо людина не має змоги, а це особливо люди похилого віку, які повинні перебувати в цей час вдома, щоб не наражати себе на небезпеку, після звершення богослужінь у храмах і, долучившись до них по телевізору, чи через інші засоби, фейсбук, ютуб і так далі, мають можливість самостійно взяти освячену на Йордан воду і покропити нею паску, чи ті приношення, які ми приносимо зазвичай до храму в цей час», – сказав Епіфаній.

Він закликав вірян не брати безпосередньої участі в богослужіннях, не приходити масово на освячення пасок, а долучатися до богослужінь онлайн.

Християни східних обрядів святкуватимуть Великдень 19 квітня. Служби Божі з цього приводу починаються ще звечора 18 квітня.

Зазначимо, що у зв’язку із карантином і ПЦУ, і УГКЦ закликали українців залишатися вдома і дивитися онлайн-трансляції святкових богослужінь.

Однак якщо хтось захоче прийти до церкви, то потрапити всередину він не зможе, натомість доведеться стояти на вулиці і при цьому дотримуватись відстані 2 м одне від одного. За цим, а також за тим, аби біля храмів не було масового скупчення людей, стежитиме поліція. Всі деталі щодо того, як Україна святкуватиме Великдень в умовах карантину, читайте за цим посиланням.

З графіком онлайн-богослужінь можна ознайомитися ТУТ.

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