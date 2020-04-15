Від вибуху міномету загинув молодий контрактник. Є поранені

Під час навчальних стрільб на полігоні у Донецькій області вибухнув міномет. В результаті вибуху один військовий загинув, а ще восьмеро отримали поранення. Про це Львівському порталу повідомили у Державному бюро розслідувань.

За попередньою інформацією, 14 квітня 2020 року близько 11.40 у ході проведення планових навчальних стрільб з 82-мм міномету, що проходили на одному з військових полігонів на території Донецької області, стався вибух міномету. Під час вибуху загинув 24-річний старший солдат роти спеціального призначення загону спецоперацій. Ще вісім військовослужбовців, які знаходилися неподалік від міномету, отримали тілесні ушкодження різного ступеню.

«Проводиться допит учасників та очевидців події, а також слідчі експерименти. Готуються клопотання про призначення відповідних експертиз», – йдеться у повідомленні.

Слідчі розглядають версію порушення правил поводження зі зброєю.