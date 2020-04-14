Уже 3372 випадки COVID-19: карта поширення коронавірусу в Україні

В Україні станом на ранок 14 квітня зафіксовано 3372 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Із них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 270 нових випадків. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

м. Київ – 551 випадок;

Чернівецька область – 546 випадків;

Івано-Франківська область – 332 випадки;

Тернопільська область – 280 випадків;

Київська область – 224 випадки;

Вінницька область – 200 випадків;

Кіровоградська область – 144 випадки;

Львівська область – 136 випадків;

Рівненська область – 134 випадки;

Житомирська область – 112 випадків;

Черкаська область – 105 випадків;

Закарпатська область – 99 випадків;

Запорізька область – 89 випадків;

Волинська область – 80 випадків;

Сумська область – 74 випадки;

Дніпропетровська область – 71 випадок;

Одеська область – 69 випадків;

Херсонська область – 34 випадки;

Полтавська область – 26 випадків;

Хмельницька область – 22 випадки;

Харківська область – 14 випадків;

Донецька область – 12 випадків;

Чернігівська область – 10 випадків;

Миколаївська область – 5 випадків;

Луганська область – 3 випадки.

Додамо, що дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 14 квітня 2020 року до Центру надійшло 838 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 11974 повідомлення про підозру на COVID-19.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як відомо, в Україні станом на 13 квітня на COVID-19 захворіли вже 3 102 людей, при цьому 93 померли, а 97 одужали.