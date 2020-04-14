У Львові 35-річна жінка зарізала свого співмешканця

У Львові 35-річна жінка під час побутового конфлікту завдала смертельного удару ножем своєму співмешканцю. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції у Львівській області.

Як зазначається, 13 квітня на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що у квартирі одного з будинків на вулиці Лисенка у Львові сталось вбивство.

У помешканні правоохоронці виявили тіло 39-річного львів’янина з ножовим пораненням в області серця. Як встановили поліцейські, удару ножем загиблому під час побутового конфлікту завдала його 35-річна співмешканка.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Зловмисницю правоохоронці затримали, невдовзі суд обере їй запобіжний захід. Досудове розслідування триває.