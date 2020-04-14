На час карантину театр Лесі Українки надасть свої приміщення благодійному фонду

Театр Лесі Українки на час карантину передає частину своїх приміщень для благодійного фонду «ЗдійсниТИ мрію», які зараз забезпечують потребуючих продуктами харчування. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Театр на час карантину надає свої приміщення для зберігання речей, які благодійники розповсюджують.

«На завтра у нас є запланована зустріч із керівницею фондуи«ЗдійсниТИ мрію», ми запропонуємо їм декілька варіантів приміщень в нашому театрі», – розповідає директорка-художня керівниця театру ім. Лесі Українки Ольга Пужаковська.

Зазначимо, що благодійний фонд «ЗдійсниТИ мрію» допомагає дітям, батьки яких є учасниками антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, дітям Героїв Майдану, дітям-сиротам, дітям із багатодітних сімей.