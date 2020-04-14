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На час карантину театр Лесі Українки надасть свої приміщення благодійному фонду

Ольга Денисяка

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Театр Лесі Українки на час карантину передає частину своїх приміщень для благодійного фонду «ЗдійсниТИ мрію», які зараз забезпечують потребуючих продуктами харчування. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Театр на час карантину надає свої приміщення для зберігання речей, які благодійники розповсюджують.

«На завтра у нас є запланована зустріч із керівницею фондуи«ЗдійсниТИ мрію», ми запропонуємо їм декілька варіантів приміщень в нашому театрі», – розповідає директорка-художня керівниця театру ім. Лесі Українки Ольга Пужаковська.

Зазначимо, що благодійний фонд «ЗдійсниТИ мрію» допомагає дітям, батьки яких є учасниками антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, дітям Героїв Майдану, дітям-сиротам, дітям із багатодітних сімей.

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