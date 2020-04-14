Коронавірус у Львові: слідчий ізолятор отримав засоби індивідуального захисту

Львівському слідчому ізолятору, що на вул. Городоцькій, передали засоби індивідуального захисту. Зокрема, установа отримала від міста маски та респіратори, захисні окуляри, бахіли, медичні рукавички та антисептики. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

До мерії Львова звернулося Західне міжрегіональне управління з питань виконання покарань Міністерства юстиції, з проханням надати необхідні засоби індивідуального захисту для слідчого ізолятору, що на вул. Городоцькій, а також виправній колонії № 30, що на вул. Шевченка.

Так, для Львівського СІЗО сьогодні передали 500 масок, 400 респіраторів, 200 пар бахіл, 5 захисних окулярів, 5 літрів антисептика та 1 тисячу медичних рукавиць.

«Сьогодні місто передало найнеобхідніші засоби – це маски, респіратори, рукавички, бахіли, деззасоби, захисні окуляри – для того, щоб працівники могли їх використовувати під час нарад, оглядів чи інших подій, коли є велика кількість людей. Поетапно будемо допомагати ще, бо такі установи потребують цього найбільше», – зауважив керівник управління внутрішньої політики ЛМР Роман Яцикович.

Зараз у Львівському СІЗО перебуває близько 800 ув’язнених та ще 300 – працівників установи, тож такі засоби захисту завжди необхідні.

«На сьогоднішні в установі відбуває покарання понад 800 ув’язнених, особовий склад – понад 300 осіб, на території установи працює багатопрофільна лікарня для ув’язнених та засуджених, тому в засобах захисту в нас потреба є щоденно», – сказав заступник начальника із соціально-виховної та психологічної роботи Львівської установи виконання покарань № 19, підполковник Сергій Кузьмін.

Фото: ЛМР