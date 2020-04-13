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В Україні дефіциту хліба не буде, – Мінекономіки

Вероніка Рой

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У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства  запевняють, що наразі внутрішній продовольчий ринок України наповнений усіма категоріями товарів, а цінова ситуація є стабільною і контрольованою. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки на сторінці у Facebook.

 

«Забезпеченість пшеницею і хлібом – важливе питання, яке турбує українців. Два тижні тому Мінекономіки підписало Меморандум з основними учасниками зернового ринку щодо граничних обсягів експорту пшениці. Станом на найнижчу точку, тобто до того, як почне надходити збіжжя з нового врожаю, у нас буде 3 млн тонн пшениці – у 2 рази більше ніж минулого року, що повністю забезпечить нам продовольчу безпеку. Тому ніякого дефіциту хліба не буде», – повідомив міністр економіки торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

За його словами, три тижні тому був ріст цін за певними товарними позиціями, який вдалося зупинити. Загалом останні 10 днів ціни не зростали.

«Зокрема, причини зростання цін носять, в першу чергу, сезонний характер. Адже традиційно перед Великоднем спостерігається подорожчання цін на окремі категорії продуктів. Але непередбачуваних стрибків не було і не буде. Друге – це девальвація, яка відбувається з валютою. Третя причина – це спекулятивний елемент, над подоланням якого в міністерстві вже працюють», – додають у Мінекономіки.

Нагадаємо, Антимонопольний комітет виявив, що ціни на деякі продукти в Україні на час карантину зросли на 50-60%. Там зобов’язали мережі продуктових магазинів надсилати оперативні дані про ціни на соціальні продукти, зокрема крупи, хліб, цукор, борошно, найпопулярніші види м’яса, овочі тощо.

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