Стриянин роз’їжджав на «Хаммері» із фальшивими дипломатичними номерами

У Стрию правоохоронці затримали чоловіка, який користувався позашляховиком із підробленими дипломатичними номерами. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

10 квітня біля Стрия поліцейські зупинили автомобіль «Хаммер» із дипломатичними номерними знаками, за кермом якого перебував 52-річний місцевий мешканець.

Під час перевірки встановлено, що чоловік використовував підроблені реєстраційні документи на транспортний засіб та фальшиві дипломатичні номерні знаки.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.358 ККУ (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

Санкція статті передбачає покарання: штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років.

Правоохоронці вилучили у стриянина позашляховик і помістили його на спецмайданчик. Невдовзі суд накладе на автомобіль арешт. Наразі триває досудове розслідування.

Фото: Нацполіція