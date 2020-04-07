Від коронавірусу у США помер найстарший єпископ УГКЦ

В понеділок, 6 квітня, у США із ознаками коронавірусу госпіталізували 95-річного митрополита-емерита УГКЦ у місті Філадельфія Стефана Сулика. Того ж дня він і помер. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті інформації УГКЦ.

95-річного владику Стефана Сулика госпіталізували із ознаками коронавірусу 6 квітня. Медики надавали йому необхідну допомогу, однак того ж дня митрополит відійшов у вічність.

Деталі щодо похоронних богослужінь владики Степана Сулика будуть відомі згодом.

Зазначимо, що дотепер Стефан Сулик був найстаршим єпископом УГКЦ. Владика здійснював служіння архиєпископа і митрополита у м. Філадельфія протягом 1980–2000 років.

Довідково: Стефан Сулик народився 2 жовтня 1924 року у селі Бальниця на Лемківщині. Дитинство владики пройшло на Львівщині. Він закінчив школу в Самборі у 1944 pоці. Згодом родина емігрувала до Німеччини, а потім – до США.

У 1980 році папа Римський Іван Павло II призначив священника Стефана Сулика архиєпископом і митрополитом Філадельфійським. Єпископську хіротонію здійснював патріарх Йосиф Сліпий.

Митрополит Сулик належав до Конференції єпископів США, був головою Міжобрядової комісії цієї Конференції. 29 листопада 2000 року папа Іван Павло II прийняв зречення Стефана Сулика з уряду митрополита Філадельфійського у зв’язку з досягненням ним 75 років.