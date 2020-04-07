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Укрзалізниця за тиждень перевезла до роботи понад 8600 працівників екстрених служб

Андрій Котенський

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Починаючи з 1 квітня 2020 року Укрзалізниця вже перевезла службовими поїздами більше 8000 медиків, понад 500 працівників поліції та близько 30 співробітників ДСНС. Всього перевезено понад 8600 працівників екстрених служб. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ПАТ «Укрзалізниці».

 

За даними залізничників, проїзд у службових поїздах для них безкоштовний. Витрати з організації перевезень лікарів, поліцейських та рятувальників на період карантину «Укрзалізниця» взяла на себе в рамках програми соціальної відповідальності.

Підставою для проїзду вказаних співробітників є службове посвідчення. Обов’язковою умовою є також наявність засобів індивідуального захисту, зокрема маски або респіратора та рукавичок.

За погодженням із Міністерством інфраструктури України наразі курсує низка службових поїздів для підвозу залізничників, задіяних у безперервних виробничих процесах, а також працівників екстрених служб до своїх робочих місць. Такі маршрути організовані на всіх залізницях, крім Львівської та Південної, де підвіз працівників здійснюється автотранспортом.

Для уточнення графіку руху поїздів можна звертатися за номером гарячої лінії Укрзалізниці 0800503111.

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