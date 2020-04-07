У Львові подружня пара перетворила орендовані квартири в борделі

Правоохоронці повідомили підозру подружній парі, 29-річному чоловіку та 30-річній жінці, які у Львові налагодили роботу «салонів», де клієнтам надавали платні інтимні послуги. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Як встановили поліцейські, обоє «бізнесменів» є мешканцями Львова. Чоловік винаймав приміщення, куди приходили клієнти, та здійснював «підбір» дівчат для роботи.

Його дружина натомість займалась адмініструванням: залучала клієнтів, а також погоджувала розмір та приймала оплату за надані інтимні послуги.

Роботу таких «салонів» рекламували в Інтернеті, а дівчат, яких зловмисники залучали до «обслуговування» клієнтів, забезпечували тимчасовим житлом.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці виявили та вилучили речові докази протиправної діяльності подружжя.

Зловмисникам повідомили підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 303 ККУ (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до семи років.

Наразі триває досудове розслідування, вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.