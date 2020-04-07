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У березні на Львівщині зменшилася кількість ДТП

Вероніка Рой

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У  березні 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зменшилася кількість аварій. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

 

Так, за березень 2020 року на дорогах Львівської області зафіксували 737 дорожньо-транспортних пригод, а у березні 2019 року — 813 аварій.

Також зменшилася кількість і  ДТП з потерпілими. У 2019 році їх було 142, а у 2020 році – 116 аварій. В цих атопригодах: у 2019 році — загинуло 14 осіб і травмувалося 196, а у 2020 —13 людей загинули і травмувались 158 осіб.

Що стосується першого кварталу 2020 року, то на території Львівської області зареєстровано 2471 ДТП.

Основними причинами цих автопригод були:

  • порушення правил маневрування – 36.10%;
  • недотримання дистанції – 23.82%;
  • перевищення безпечної швидкості – 23.23%.

Найбільше ДТП зареєстровано в п’ятницю 416, що становить 16,83% від усіх ДТП за вказаний період. Також в цей день фіксується найбільша кількість автопригод з постраждалими — 66 випадків.

Слід зазначити, що пік аварійності припадає на 17 годину, а найбільша кількість дорожньо-транспортних пригод з постраждалими припадає на 19 годину.

 

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