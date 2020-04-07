Туреччина обмежила експорт лимонів через коронавірус

Туреччина взяла під контроль експорт лимонів на тлі зростаючого внутрішнього попиту через пандемію коронавірусу. Обмеження, що починається у вівторок, буде діяти до кінця серпня. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на турецьке державне агентство Anadolu.

Лимони використовуються для приготування традиційного турецького одеколону. Деякі бренди мають досить високий вміст алкоголю (80%), і вони можуть служити дезинфікуючим засобом, що веде до зростання продажів в умовах пандемії.

Лимони, які є багатим джерелом вітаміну С, також споживаються громадянами для підвищення імунітету. Ціни на лимон різко зросли з початку спалаху епідемії.

Туреччина також обмежила експорт медичного обладнання, такого як апарати штучної вентиляції легенів і захисний одяг.