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Туреччина обмежила експорт лимонів через коронавірус

Вероніка Рой

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Туреччина взяла під контроль експорт лимонів на тлі зростаючого внутрішнього попиту через пандемію коронавірусу. Обмеження, що починається у вівторок, буде діяти до кінця серпня. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на турецьке державне агентство Anadolu.

 

Лимони використовуються для приготування традиційного турецького одеколону. Деякі бренди мають досить високий вміст алкоголю (80%), і вони можуть служити дезинфікуючим засобом, що веде до зростання продажів в умовах пандемії.

Лимони, які є багатим джерелом вітаміну С, також споживаються громадянами для підвищення імунітету. Ціни на лимон різко зросли з початку спалаху епідемії.

Туреччина також обмежила експорт медичного обладнання, такого як апарати штучної вентиляції легенів і захисний одяг.

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