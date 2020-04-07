Побив жінку та відкусив їй частину пальця: на Львівщині судитимуть 29-річного пожежника

На Львівщині судитимуть 29-річного командира однієї з пожежних частин ГУ ДСНС у Львівській області, який побив жінку та відкусив їй палець. Про це Львівському порталу повідмили у пресслужбі прокуратури у Львівській області.

Інцидент трапився 28 липня 2019 року у с. Загірне Стрийського району. Тієї ночі, близько 03:00 год., у автосалоні автобуса виник конфлікт між гостями, які поверталися з весілля.За версією слідства, під час сварки із 40-річною жителькою Дрогобича працівник пожежної служби вдарив її та відкусив частину пальця на руці.

Такі дії 29-річного командира однієї з пожежних частин ГУ ДСНС у Львівській області кваліфікують як умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження.

На цей час досудове розслідування, яке здійснювалось слідчими Територіального управління Державного бюро рослідвань, розташованого у м.Львові.

За вчинене командиру пожежної частини загрожує до 3 років ув’язнення.