ОСТАННІ НОВИНИ

На Золочівщині насмерть розбився мотоцикліст

Ольга Денисяка

|

У понеділок, 6 квітня, в Золочівському районі водій мотоцикла не впорався з керуванням та зїхав з дороги. Внаслідок аварії мотоцикліст загинув. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Лвьівщини.

 

Аварія трапилась близько 15:00 год у селі Кропивна.

Водій мотоцикла VIPER ZS50F, 47-річний мешканець села Жуків, не впорався з керуванням, з’їхав з дороги та впав на землю.

Внаслідок ДТП мотоцикліст загинув.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Наразі триває досудове розслідування.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Жертви коронавірусу. Як у світі ховають померлих і чи готова до цього Україна?
Вероніка РОЙ
Жертви коронавірусу. Як у світі ховають померлих і чи готова до цього Україна?

В боротьбі з коронавірусною інфекцією жодна країна світу та їхні системи охорони здоров’я виявилися не готовими. Спершу ...

Чому дорожчає борщовий набір
Анастасія ПИЖ
Чому дорожчає борщовий набір

Зростання цін на продукти в супермаркетах України: причини, прогнози та загроза тотального дефіциту Не минуло й десят...

Анатомія вбивці. Спроби зрозуміти SARS-CoV-2 та знайти ліки, що можуть зменшити його вплив
Львівський портал
Анатомія вбивці. Спроби зрозуміти SARS-CoV-2 та знайти ліки, що можуть зменшити його вплив

Навіть незначні зміни у покращенні лікування можуть суттєво виправити ситуацію. Взаємозв’язки сучасного світу дуже до...

Телемедицина у Львові. Лікарі приступили до онлайн-консультацій
Омелян ШЕВЧУК
Телемедицина у Львові. Лікарі приступили до онлайн-консультацій

У період карантину проведення планових консультації у лікарнях Львова, нажаль, призупинено. Єдиним способом комунікації ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...