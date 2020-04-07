На Золочівщині насмерть розбився мотоцикліст

У понеділок, 6 квітня, в Золочівському районі водій мотоцикла не впорався з керуванням та зїхав з дороги. Внаслідок аварії мотоцикліст загинув. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Лвьівщини.
Аварія трапилась близько 15:00 год у селі Кропивна.
Водій мотоцикла VIPER ZS50F, 47-річний мешканець села Жуків, не впорався з керуванням, з’їхав з дороги та впав на землю.
Внаслідок ДТП мотоцикліст загинув.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Наразі триває досудове розслідування.
Ольга Денисяка