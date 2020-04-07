На Львівщині легковик в’їхав у електроопору: водій загинув

У понеділок, 6 квітня, у Сокальському районі водій автомобіля «ВАЗ 21120» не вправся з керуванням та в’їхав у електроопору. Від отриманих травм він помер у лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аварія трапилась близько 12:20 год. в селі Двірці Сокальського району. 47-річний водій автомобіля «ВАЗ 21120», мешканець міста Великі Мости, не впорався із керуванням та в’їхав у електроопору.

Від отриманих травм потерпілий помер у Червоноградській лікарні.

Наразі встановлюються обставини події.