Депутату з Львівщини, який бризнув балончиком у лице працівниці АЗС, «світять» виправні роботи

Депутату з Львівщини, котрий на пирснув балончиком в обличчя працівниці автозаправної станції, загрожують виправні роботи або ж штраф. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури у Львівській області.

Інцидент трапився в лютому 2019 року на автозаправній станції у селищі Підкамінь на Бродівщині.

За версією слідства, близько 04:00 години ранку народний обранець під час раптового конфлікту із жінкою-оператором цієї АЗС, пирснув їй у обличчя рідиною із балончика сльозоточивої та дратівливої дії. Відтак чоловік спричинив жінці легкі травми.

Такі дії 29-річного чиновника кваліфіковано як умисне легке тілесне ушкодження.

На цей час ця справа – під процесуальним керівництвом Радехівської місцевої прокуратури, досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Наразі справа перебуває на розгляді у Бродівському районному суді.

За вчинене можливому правопорушнику загрожує штраф, громадські чи виправні роботи.