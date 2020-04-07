Бойовики вісім разів обстріляли українські позиції на Донбасі

Впродовж минулої доби, 6 квітня, російські збройні формування здійснили вісім обстрілів позицій Об’єднаних сил, чотири з яких – із застосуванням мінометів, які заборонені Мінськими домовленостями. Про це Львівському порталу повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Свою активність противник учора проявляв переважно в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», де зафіксовано шість обстрілів.

Так, за минулу добу бойовики обстріляли позиції українських військових поблизу Павлополя, Кам’янки, Старомихайлівки, Красногорівки, Старогнатівки та Авдіївки.

Також стріляли поблизу населених пунктів Новозванівка і Новоолександрівка, що знаходяться в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ».

Об’єднані сили дали рішучу відповідь на усі вогневі провокації противника, примусивши ворога дотримуватись режиму припинення вогню.

Втрат за минулу добу внаслідок ворожих обстрілів серед українських захисників не було.

За даними розвідки Об’єднаних сил, 6 квітня наші підрозділи поранили одного російського окупанта.

З початком цієї доби збройні формування Російської Федерації вогневої активності не проявляли.