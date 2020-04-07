ОСТАННІ НОВИНИ

Бойовики вісім разів обстріляли українські позиції на Донбасі

Ольга Денисяка

|

Впродовж минулої доби, 6 квітня, російські збройні формування здійснили вісім обстрілів позицій Об’єднаних сил, чотири з яких – із застосуванням мінометів, які заборонені Мінськими домовленостями. Про це Львівському порталу повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

 

Свою активність противник учора проявляв переважно в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», де зафіксовано шість обстрілів.

Так, за минулу добу бойовики обстріляли позиції українських військових поблизу Павлополя, Кам’янки, Старомихайлівки, Красногорівки, Старогнатівки та Авдіївки.

Також стріляли поблизу населених пунктів Новозванівка і Новоолександрівка, що знаходяться в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ».

Об’єднані сили дали рішучу відповідь на усі вогневі провокації противника, примусивши ворога дотримуватись режиму припинення вогню.

Втрат за минулу добу внаслідок ворожих обстрілів серед українських захисників не було.

За даними розвідки Об’єднаних сил, 6 квітня наші підрозділи поранили одного російського окупанта.

З початком цієї доби збройні формування Російської Федерації вогневої активності не проявляли.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Жертви коронавірусу. Як у світі ховають померлих і чи готова до цього Україна?
Вероніка РОЙ
Жертви коронавірусу. Як у світі ховають померлих і чи готова до цього Україна?

В боротьбі з коронавірусною інфекцією жодна країна світу та їхні системи охорони здоров’я виявилися не готовими. Спершу ...

Чому дорожчає борщовий набір
Анастасія ПИЖ
Чому дорожчає борщовий набір

Зростання цін на продукти в супермаркетах України: причини, прогнози та загроза тотального дефіциту Не минуло й десят...

Анатомія вбивці. Спроби зрозуміти SARS-CoV-2 та знайти ліки, що можуть зменшити його вплив
Львівський портал
Анатомія вбивці. Спроби зрозуміти SARS-CoV-2 та знайти ліки, що можуть зменшити його вплив

Навіть незначні зміни у покращенні лікування можуть суттєво виправити ситуацію. Взаємозв’язки сучасного світу дуже до...

Телемедицина у Львові. Лікарі приступили до онлайн-консультацій
Омелян ШЕВЧУК
Телемедицина у Львові. Лікарі приступили до онлайн-консультацій

У період карантину проведення планових консультації у лікарнях Львова, нажаль, призупинено. Єдиним способом комунікації ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...