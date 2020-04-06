ОСТАННІ НОВИНИ

У Жовкві взяли під варту чоловіка, який порізав рідного брата

Ольга Денисяка

|

До восьми років за ґратами загрожує чоловіку, який під час сварки порізав рідного брата. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

Ідеться про інцидент, який стався 29 березня цього року в помешканні родичів.

Того вечора, близько 21:00 год. між чоловіками виникла сварка, під час якої один із братів взяв до рук кухонного ножа та порізав іншого. Так, постраждалий отримав два удари у грудну клітку, внаслідок чого була пошкоджена плевральна порожнина.

Червоноградською місцевою прокуратурою погоджено підозру 35-річному місцевому мешканцю за спричинення тяжкого тілесного ушкодження.

Крім цього, підозрюваного взяли під варту на 60 днів без права внесення застави.Також правоохоронці встановили, що зловмисник вже був судимий за крадіжки.

Тепер за вчинене йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Жертви коронавірусу. Як у світі ховають померлих і чи готова до цього Україна?
Вероніка РОЙ
Жертви коронавірусу. Як у світі ховають померлих і чи готова до цього Україна?

В боротьбі з коронавірусною інфекцією жодна країна світу та їхні системи охорони здоров’я виявилися не готовими. Спершу ...

Чому дорожчає борщовий набір
Анастасія ПИЖ
Чому дорожчає борщовий набір

Зростання цін на продукти в супермаркетах України: причини, прогнози та загроза тотального дефіциту Не минуло й десят...

Анатомія вбивці. Спроби зрозуміти SARS-CoV-2 та знайти ліки, що можуть зменшити його вплив
Львівський портал
Анатомія вбивці. Спроби зрозуміти SARS-CoV-2 та знайти ліки, що можуть зменшити його вплив

Навіть незначні зміни у покращенні лікування можуть суттєво виправити ситуацію. Взаємозв’язки сучасного світу дуже до...

Телемедицина у Львові. Лікарі приступили до онлайн-консультацій
Омелян ШЕВЧУК
Телемедицина у Львові. Лікарі приступили до онлайн-консультацій

У період карантину проведення планових консультації у лікарнях Львова, нажаль, призупинено. Єдиним способом комунікації ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...