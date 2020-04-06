У Жовкві взяли під варту чоловіка, який порізав рідного брата

До восьми років за ґратами загрожує чоловіку, який під час сварки порізав рідного брата. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Ідеться про інцидент, який стався 29 березня цього року в помешканні родичів.

Того вечора, близько 21:00 год. між чоловіками виникла сварка, під час якої один із братів взяв до рук кухонного ножа та порізав іншого. Так, постраждалий отримав два удари у грудну клітку, внаслідок чого була пошкоджена плевральна порожнина.

Червоноградською місцевою прокуратурою погоджено підозру 35-річному місцевому мешканцю за спричинення тяжкого тілесного ушкодження.

Крім цього, підозрюваного взяли під варту на 60 днів без права внесення застави.Також правоохоронці встановили, що зловмисник вже був судимий за крадіжки.

Тепер за вчинене йому загрожує до восьми років позбавлення волі.