У Львові перекрили вулицю Хуторівку: схема об’їзду

Від 6 квітня до 6 липня проїзд на вулицею Хуторівка, що на Сихові, обмежений. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.
Двосторонній рух буде організовано на смузі руху з Сихова (пр. Червоної Калини) до вул. Стрийської, а смуга від вул. Стрийської до Сихова буде перекрита.
Обмеження проїзду на вул. Хуторівка на ділянці від вул. Стрийської до пр. Червоної Калини відбудеться з 08:00 год. 6 квітня і до 6 липня.
Проїзд по вулиці відбуватиметься відповідно до затвердженої схеми:
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Як повідомили у ЛКП «Львівавтодор», на вул. Хуторівка проводиться влаштування каналізації та водопроводу.
На вулиці облаштують:
- велодоріжку;
- хідники;
- оновлять дорожнє покриття;
- запустять рух нового тролейбусного маршруту «вул. Наукова – пр. Червоної Калини».
Фото: ЛМР
Ольга Денисяка