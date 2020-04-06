У Львові перекрили вулицю Хуторівку: схема об’їзду

Від 6 квітня до 6 липня проїзд на вулицею Хуторівка, що на Сихові, обмежений. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Двосторонній рух буде організовано на смузі руху з Сихова (пр. Червоної Калини) до вул. Стрийської, а смуга від вул. Стрийської до Сихова буде перекрита.

Обмеження проїзду на вул. Хуторівка на ділянці від вул. Стрийської до пр. Червоної Калини відбудеться з 08:00 год. 6 квітня і до 6 липня.

Проїзд по вулиці відбуватиметься відповідно до затвердженої схеми:

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Як повідомили у ЛКП «Львівавтодор», на вул. Хуторівка проводиться влаштування каналізації та водопроводу.

На вулиці облаштують:

велодоріжку;

хідники;

оновлять дорожнє покриття;

запустять рух нового тролейбусного маршруту «вул. Наукова – пр. Червоної Калини».

Фото: ЛМР