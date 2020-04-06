ОСТАННІ НОВИНИ

У ДТП на Жовківщині загинув пасажир мотоцикла

Ольга Денисяка

|

У неділю, 5 квітня, близько 16:30 год. в селі Гійче, що на Жовківщині, водій мотоцикла не впорався з керуванням та в’їхав у металевий паркан. Внаслідок аварії загинув 27-річний пасажир двоколісного. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Як попередньо встановили правоохоронці, водій мотоцикла «Вайпер», 20-річний мешканець села Річки, не впорався з керуванням та в’їхав у металевий паркан.

Внаслідок ДТП загинув пасажир мотоцикла, 27-річний житель Жовківського району.

Водія двоколісного транспорту затримали, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті  – обмеження волі на термін до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років або без такого. Досудове розслідування триває.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Жертви коронавірусу. Як у світі ховають померлих і чи готова до цього Україна?
Вероніка РОЙ
Жертви коронавірусу. Як у світі ховають померлих і чи готова до цього Україна?

В боротьбі з коронавірусною інфекцією жодна країна світу та їхні системи охорони здоров’я виявилися не готовими. Спершу ...

Чому дорожчає борщовий набір
Анастасія ПИЖ
Чому дорожчає борщовий набір

Зростання цін на продукти в супермаркетах України: причини, прогнози та загроза тотального дефіциту Не минуло й десят...

Анатомія вбивці. Спроби зрозуміти SARS-CoV-2 та знайти ліки, що можуть зменшити його вплив
Львівський портал
Анатомія вбивці. Спроби зрозуміти SARS-CoV-2 та знайти ліки, що можуть зменшити його вплив

Навіть незначні зміни у покращенні лікування можуть суттєво виправити ситуацію. Взаємозв’язки сучасного світу дуже до...

Телемедицина у Львові. Лікарі приступили до онлайн-консультацій
Омелян ШЕВЧУК
Телемедицина у Львові. Лікарі приступили до онлайн-консультацій

У період карантину проведення планових консультації у лікарнях Львова, нажаль, призупинено. Єдиним способом комунікації ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...