У ДТП на Жовківщині загинув пасажир мотоцикла

У неділю, 5 квітня, близько 16:30 год. в селі Гійче, що на Жовківщині, водій мотоцикла не впорався з керуванням та в’їхав у металевий паркан. Внаслідок аварії загинув 27-річний пасажир двоколісного. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій мотоцикла «Вайпер», 20-річний мешканець села Річки, не впорався з керуванням та в’їхав у металевий паркан.

Внаслідок ДТП загинув пасажир мотоцикла, 27-річний житель Жовківського району.

Водія двоколісного транспорту затримали, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на термін до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років або без такого. Досудове розслідування триває.