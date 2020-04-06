Старшокласників запрошують створити школу своєї мрії і виграти стипендію на навчання

Харківська школа архітектури запрошує старшокласників зі всієї України взяти участь у конкурсі «Будь архітектором», створити проєкт школи своєї мрії та виграти одну з 10 стипендій на навчання в ХША. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Архітектори пропонують своїм майбутнім колегам переосмислити простори українських шкіл, ретельно подумати: що насправді зробило б школи місцями, приємними для навчання і спілкування.

«Усі роздуми необхідно втілити у проєкт (макет чи малюнок) реновації та оздоблення однієї з локацій школи, й додати до нього розповідь про те, яким має бути простір, щоб вчитися в ньому було комфортніше і цікавіше. Вигадати наповнення (колір, матеріали, меблі й об’єкти), яке справді може бути реалізоване. Подумати – що нового можна робити в шкільних просторах», – йдеться у повідомленні.

Нагородами переможцям стануть 10 сертифікатів на навчання. Серед нагород – сертифікат на навчання на програмі бакалаврату ХША. Для участі в конкурсі треба зареєструватися за посиланням і отримати лист із додатковими інструкціями. Реєстрація відкрита до 30 квітня 2020. Дедлайн подачі проєктів — 31 травня 2020. Найближча онлайн-консультація учасників відбудеться 1 травня на сторінці ХША у Facebook.

Оскільки конкурс збігся за часом з карантином, учні/учениці не можуть пройтися школами з замірами реальних просторів. Втім, говорять організатори, це теж виклик нового світу – і їх у майбутніх професіоналів/ок буде багато.

Оголошення переможців відбудеться 12 червня.