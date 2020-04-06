Небайдужих просять допомогти зібрати Великодній кошик для потребуючих львів’ян

Львів’ян запрошують зібрати благодійний Великодній кошик для літніх людей та тих, хто є в скрутному становищі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Волонтери Молодіжного Центру св. Івана Боско, парафії храму Покрови Пресвятої Богородиці та Лицарі Колумба закликають небайдужих зібрати Великодній кошик для потребуючих львів’ян, у яких входитимуть яйця, ковбаса, сир, паски.

Збір продуктів відбувається в Молодіжному Центрі св. І. Боско за адресою: вул. Кривчицька Дорога, 17А.

Такі благодійні кошики будуть роздавати Лицарі Колумба та волонтери Молодіжного Центру св. І. Боско.

Більше деталей за телефоном: 096 85 59 453.