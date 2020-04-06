На Львівщині в ДТП загинули двоє 19-річних поліцейських

У неділю, 5 квітня, у ДТП загинули двоє 19-річних поліцейських – молодший інспектор-кінолог Кінологічного центру, капрал поліції Ігор Цюпка та поліцейський батальйону поліції особливого призначення, рядовий Юрій Савка. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Як повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівщини, ДТП трапилась 5 квітня близько 21:50 год у селі Бишків, що у Жовківському районі. Мотоцикл злетів у кювет та перекинувся, внаслідок чого водій та пасажир загинули на місці події.

У поліції повідомили, що двом хлопцям було по 19 років. Вони були друзями з дитинства, разом вчились, зовсім недавно разом прийшли на службу в поліцію.

Наразі встановлюються обставини події.

Фото: поліція