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На Городоцькій затримали двох п’яних львів’ян з боєприпасами

Ольга Денисяка

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У неділю, 5 квітня, на вулиці Городоцькій поліцейські затримали двох п’яних чоловіків з набоями до рушниці та домашнім вином. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

 

Близько п’ятої ранку на вулиці Городоцькій неподалік цирку поліцейські звернули увагу на двох чоловіків, які несли мішки та сумку. Їх зупинили для перевірки.

«В 36 та 31-річного львів’янина, поліцейські виявили велику кількість мотків ізольованого мідного кабелю, ліхтарики, інструменти, декілька пляшок закоркованого домашнього вина та мисливський патронаж із 18 предметами схожими на набої до рушниці», – розповідають правоохоронці.

Чоловіки перебували у стані алкогольного сп’яніння та не змогли пояснити, кому належать ці речі.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу Галицького відділу поліції, яка шукатиме власників ймовірно викрадених речей.

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