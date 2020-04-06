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Мешканець Городоцького району загинув під час пожежі у власному будинку

Наталя Дуляба

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У неділю, 5 квітня, у селі Коропуж Городоцького району під час пожежі у будинку загинув 61-річний місцевий мешканець. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

 

Пожежа виникла орієнтовно об 11:54 год. в одноповерховому житловому будинку. Коли рятувальники прибули на місце, вогонь уже поширився конструкціями даху та повністю охопив його.

Під час розвідки вогнеборці виявили тіло мертвого 61-річного власника будинку.

Повністю ліквідувати пожежу вдалося лише о 13:04 год. Вогонь встиг повністю знищити дах у будинку. До гасіння залучили шістьох рятувальників та дві одиниці спецтехніки.

Наразі причина виникнення займання встановлюється.

Фото: ДСНС

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