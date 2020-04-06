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Біля кордону з Польщею згоріло 8 га лісової підстилки

Наталя Дуляба

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У неділю, 5 квітня, біля кордону з Польщею рятувальники три з половиною години гасили пожежу лісової підстилки. Загалом вогонь знищив територію площею 8 га. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

 

Про пожежу надзвичайники дізналися о 15:40 год. Займання виникло на відкритій території у селі Свидниця Яворівського району, що біля кордону з Польщею. Тут загорілась лісова підстилка.

На місце події прибули 19 рятувальників. На те, щоб повністю загасити вогонь, їм знадобилось три з половиною години. Відтак повністю ліквідувати пожежу вдалося о 19:19 год.

Вогонь знищив підстилку лісу окремими осередками загальною площею 8 га.

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