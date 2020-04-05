В Італії вперше з початку пандемії знизилось число пацієнтів в реанімації

В Італії протягом останньої доби вперше з початку пандемії коронавірусу знизилося число пацієнтів, які потребують інтенсивної терапії. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Ansa.

В Італії станом на вечір суботи в реанімаційних відділеннях перебували 3994 пацієнти, що на 74 менше в порівнянні з п’ятницею.

Загалом в Італії налічується 88 274 хворих з коронавірусом, це на 2886 випадків більше, ніж у п’ятницю. Станом на п’ятницю зростання нових випадків зараження становило 2339.

Від коронавірусу в Італії загалом померли 15362 людини, з них 681 – протягом останньої доби. Добою раніше смертність складала 766 осіб.

Кількість тих, хто видужав, зросла до 20996 – це на 1238 більше, ніж у п’ятницю.

Загальне число випадків коронавірусу в Італії з початку епідемії зросло до 124632 (ця цифра включає і померлих і тих, хто видужав).

Як інформував Львівський портал, станом на ранок 5 квітня коронавірусом у світі інфікувалося вже 1 202 963 людини, померло – 64 741 особа, а одужало – 246 690 пацієнтів